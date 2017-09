Roma Sette in edicola con Avvenire il 24 settembre 2017: le principali notizie

In prima pagina. La relazione del vicario De Donatis a conclusione del Convegno diocesano dedicato agli adolescenti. – Editoriale di Gianluigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, alla vigilia della Conferenza sulla famiglia. – Il Papa “rifonda” il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II dedicato alla famiglia.

Altri temi. La presentazione della Settimana della famiglia promossa da Diocesi e Forum Lazio. – Giovani e devianza: i progetti per gli educatori. – Il vicario De Donatis conclude la festa di Padre Pio a San Salvatore in Lauro. – “Via Pacis”, pace e dialogo con la maratona per le strade di Roma. – Uffici diocesani: al via le attività di catechesi e pastorale sanitaria. – La storia di Massimo e Marina, missionari in Giappone. – Parrocchie: San Giovanni Leonardi. – La rubrica “Pianeta giovani” a cura di Tonino Cantelmi. – La recensione di cinema.

22 settembre 2017