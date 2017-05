Roma Sette in edicola con Avvenire il 28 maggio 2017: le principali notizie

In primo piano. Monsignor Angelo De Donatis, 63 anni, nuovo vicario per la diocesi di Roma: la nomina del Papa annunciata dal cardinale Vallini nel Palazzo Lateranense. – Il testo integrale del suo primo saluto dopo l’annuncio della nomina. – Le testimonianze di due sacerdoti e di Maddalena Santoro sul nuovo vicario.

Gli altri temi. Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, nominato nuovo presidente della Cei. – La visita del Papa alla parrocchia di San Pier Damiani. – I “venerdì della misericordia”: il Papa diventa parroco e benedice le famiglie a Ostia. – Notte Sacra: la conclusione domenica 28 con una colazione per i senza dimora sul sagrato della Chiesa del Gesù. – Editoriale del presidente dell’Aiart, Massimiliano Padula, sulla Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. – La cronaca della Festa dei Popoli a San Giovanni con le comunità dei migranti. – Simona Atzori protagonista della Festa dei cresimandi. – Il procuratore capo di Roma Pignatone: lotta alla mafia, vigiliamo su Roma. – Preghiera per il Venezuela: iniziativa dei padri scolopi a San Pantaleo. – Università Cattolica: la Giornata per la ricerca. – I funerali di Alice Galli, la sedicenne travolta sulla strada. – Le parrocchie: Santa Maria delle Grazie al Trionfale e Santa Maria Liberatrice. – La rubrica “Obiettivo salute” a cura dei medici del Policlinico Gemelli. – La recensione di libri a cura di Eraldo Affinati.

26 maggio 2017