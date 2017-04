Roma Sette in edicola con Avvenire il 30 aprile: le principali notizie

Domenica 7 maggio il Papa ordina sei nuovi sacerdoti per la diocesi di Roma: i ritratti dei futuri preti. – «1° maggio, festa triste senza lavoro»: il seminario diocesano su giovani e lavoro. – «Legge sulle Dat, un testo da migliorare»: intervista ad Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita. – Avviata dal Cammino neocatecumenale la missione “100 piazze”. – Progetto del Bambino Gesù per le “ferite nascoste” dei piccoli siriani. – Santa Maria in Via, la “piccola Lourdes” nel cuore di Roma. – Un bilancio del Villaggio per la Terra: successo con 130mila presenze. – “Scuole sicure”, il progetto della Questura per l’educazione alla legalità. – “Guerra di parole”, match di retorica a Regina Coeli tra detenuti e studenti di Tor Vergata. – La rubrica “Obiettivo salute” a cura dei medici del Policlinico Gemelli. – La recensione di libri a cura di Eraldo Affinati.

28 aprile 2017