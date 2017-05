Roma Sette in edicola con Avvenire il 7 maggio 2017: le principali notizie

In prima pagina. La presentazione della “Notte Sacra” diocesana: concerti nelle chiese, letture e catechesi il 27 maggio dalla sera fino all’alba. Nomi come Frisina, Branduardi e Fresu, Sebastano Somma e Maddalena Crippa. – L’Ufficio catechistico lancia “Roma by night”, alla scoperta dell’arte di tre chiese del centro storico in tre venerdì di maggio. – Il cardinale Vallini annuncia il Convegno diocesano e la processione del Corpus Domini con il Papa: il primo sarà aperto da Francesco il 19 giugno, la seconda quest’anno si terrà di domenica.

Gli altri temi. Roma ricorda il centenario delle apparizioni di Fatima: due celebrazioni il 13 maggio con il cardinale Vallini. – Otto per mille, giornata di sensibilizzazione diocesana. – Giornata delle comunicazioni sociali: l’annuncio dell’incontro con Calabresi, Maggioni e Viganò. – A Tor Bella Monaca, per iniziativa della parrocchia Santa Rita, nasce l’Ostello del Samaritano. – La morte del vescovo Diego Bona, che fu parroco in diversi quartieri romani. – L’arcivescovo Pizzaballa: ascoltare la voce dei cristiani per il futuro di Gerusalemme. – La rubrica “Pianeta famiglia” a cura dello psicoterapeuta Tonino Cantelmi. – La recensione di cinema.

5 maggio 2017