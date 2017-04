Roma Sette in edicola con Avvenire il 9 aprile: le principali notizie

In prima pagina. La veglia diocesana nella Settimana della carità presieduta da Vallini con la meditazione di Frère Alois, priore della Comunità di Taizé. Le testimonianze di due migranti accolti dalla Caritas. – Lavanda dei piedi, il Papa sarà tra i detenuti nel carcere di Paliano. – Sperimentazione della Regione Lazio per la pillola abortiva nei consultori: «sconcerto» e «preoccupazione» del Vicariato di Roma. – Nel Venerdì Santo la colletta per le comunità cristiane della Terra Santa.

Città. – Caritas e associazionismo critici sul provvedimento del Campidoglio che ridefinisce l’iscrizione anagrafica dei senza dimora: diritti a rischio. – Profughi accolti dal Papa trovano casa e fano spazio ad altri rifugiati. – A Roma per una settimana il programma promosso da “Scholas Occurrentes”, la realtà educativa fondata a Buenos Aires da Bergoglio: coinvolti 200 studenti. – La Messa celebrata dal cardinale Bagnasco al Centro italiano di solidarietà. – Riapre il Villaggio per la Terra, l’iniziativa per la tutela dell’ambiente promossa da Earth Day Italia e Focolari: cinque giornate al Pincio e a Villa Borghese. – Alzheimer, la scoperta italiana: intervista allo scienziato che ha lanciato la novità che potrebbe rappresentare una svolta per la cura della malattia.

Cultura. – Presentato un volume di scritti in onore di Benedetto XVI alla vigilia del suo 90° compleanno. – Dai Crivelli a Rubens, in mostra l’arte “ferita”: capolavori dalle zone del terremoto. – La rubrica “Pianeta famiglia” a cura dello psicoterapeuta Tonino Cantelmi. – La recensione di cinema.

7 aprile 2017