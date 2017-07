Roma Sette in edicola con Avvenire il 9 luglio 2017: le principali notizie

In prima pagina. L’onda lunga della crisi: inchiesta sulla disoccupazione e sulle prospettive dell’economia a Roma con le voci di sindacati, industriali, commercianti, un’intervista all’economista Leonardo Becchetti e un editoriale. – Sospese in luglio le udienze generali del Papa, le Messe a Santa Marta riprendono da settembre.

Altri temi. Le nomine dei nuovi parroci in diocesi. – L’associazione FuoriDellaPorta rilancia l’impegno per contrastare il disagio giovanile. – Sant’Egidio: nuovi arrivi di profughi dal Libano con i corridoi umanitari; presentato progetto per l’integrazione di donne richiedenti asilo. – L’impegno della parrocchia di Sant’Eligio al Villaggio Prenestino per i migranti. – Parolin: curare e prendersi cura, priorità dell’ospedale Bambino Gesù. – Famiglie più povere e fragili: i dati delle Acli, che lanciano un portale con i servizi alle famiglie. – Maratona “Via Pacis” a Roma in settembre per un “no” al razzismo. – La rubrica “Obiettivo salute” a cura dei medici del Policlinico Gemelli. – La recensione di libri a cura di Eraldo Affinati. – Il planetario di Roma cambia sede.

7 luglio 2017