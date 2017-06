Roma Sette in edicola con Avvenire l’11 giugno: le principali notizie

In prima pagina. Convegno diocesano dal 19 giugno: monsignor Manto, incaricato per la pastorale familiare, presenta i contenuti. – Domenica 25 giugno Giornata per la Carità del Papa: una colletta nelle chiese. – Riapre dopo dieci anni la cripta della chiesa di Santa Maggiore in San Vito, all’Esquilino.

Altri temi. La Messa di Pentecoste presieduta dal Papa. – La testimonianza di Kristina Hodgetts, infermiera canadese, contro l’eutanasia. – Emergenza sangue, nel Lazio d’estate la carenza si acuisce. – Ai Musei di San Salvatore in Lauro una mostra dedicata ai ragazzi autistici. – Premio Simpatia in Campidoglio: riconoscimenti ai soccorritori delle vittime del terremoto del Centro Italia. – Web e minori, dagli esperti un invito alla vigilanza. – “Lourdes per tutti”, l’Opera romana pellegrinaggi impegnata nell’accoglienza dei pellegrini nell’aeroporto e nel santuario della cittadina pirenaica. – La rubrica “Obiettivo salute” a cura dei medici del Policlinico Gemelli. – La recensione di libri a cura di Eraldo Affinati.

9 giugno 2017