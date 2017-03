Roma Sette: le principali notizie del 26 marzo 2017

In prima pagina. Il racconto delle iniziative diocesane per la Giornata in memoria dei missionari martiri: l’omaggio a padre Ganni, ucciso in Iraq, i vespri con Lojudice e il pellegrinaggio a San Bartolomeo. – La presentazione della Giornata diocesana della carità: colletta nelle chiese domenica 2 aprile. – Videomessaggio del Papa ai giovani nel cammino verso la Gmg di Panama 2019.

60° dei Trattati di Roma, la veglia per l’Europa presieduta da Bagnasco a Santa Maria sopra Minerva con la preghiera per le vittime di Londra. – Il presidente del Parlamento Europeo, Tajani: dai nazionalismi nulla di buono. – Liturgia penitenziale, il Papa ha confessato sette fedeli. – Mirabelli al convegno della XIX prefettura sul fine vita: “Non esiste un diritto alla morte!”. – Intervista a Rosa Calabria, confermata alla guida dell’Azione cattolica di Roma. – Ancora un furto alla parrocchia Sacra Famiglia di Nazareth. – Inaugurata nuova cappella dell’Università Roma Tre. – Tratta, accoglienza in tilt: la denuncia di suor Bonetti. – Storie di migranti: Alù, la fuga dai campi del Mali

Romasette.it vince per la terza volta il concorso “8xmille” senza frontiere” promosso dalla Cei e dalla Fisc. – La rubrica “Pianeta famiglia” a cura dello psicoterapeuta Tonino Cantelmi: lo spettro della povertà e la mancanza di fiducia. – La recensione di cinema: “La bella e la bestia”.

24 marzo 2017