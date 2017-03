Romasette.it tra i vincitori del concorso giornalistico Fisc e Cei

Per la terza volta il riconoscimento, nell’ambito del bando “8xmille senza frontiere”, dedicato alla sensibilizzazione al sostegno economico alla Chiesa cattolica

Romasette.it ha vinto per la terza volta il concorso giornalistico “8xmille senza frontiere”, dedicato alla sensibilizzazione al sostegno economico alla Chiesa cattolica. Un’iniziativa targata Cei e Fisc (la Federazione italiana settimanali cattolici). Il riconoscimento è andato all’articolo “Consultorio diocesano al Quadraro, un ambiente amico per tutti” realizzato da Roberta Pumpo: un servizio che racconta l’impegno del consultorio diocesano al servizio delle famiglie.

Il bando premia ogni anno sei testate aderenti alla Fisc con i giornalisti autori degli articoli tra quelle che hanno pubblicato almeno un articolo su un’opera socialmente utile presente nella propria diocesi realizzata con i fondi dell’8xmille o sulla figura di un sacerdote diocesano in servizio pastorale. Gli autori avranno un riconoscimento in denaro e potranno partecipare a un viaggio all’estero, tra opere sostenute con i fondi dell’8xmille.

Gli altri premiati di quest’anno sono giornalisti delle testate “L’Amico del Popolo”(Agrigento), “Logos” (Matera), “Parola e Vita” (Cosenza), “Corriere della Valle” (Aosta), “Il nuovo Diario Messaggero” (Imola). «I settimanali che hanno partecipato al bando – dichiarano il presidente della Fisc don Adriano Bianchi e il responsabile del Servizio Cei Matteo Calabresi – hanno saputo offrire narrazioni contrassegnate dalla logica della “buona notizia”, e che si traducono in soluzioni positive e concrete come accoglienza, pane, docce, ascolto, lavoro». In una parola, «amore verso il prossimo nel nome di Gesù Cristo».

