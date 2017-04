Sako: «Istituzioni politiche e religiose sostengano l’esistenza dei cristiani iracheni»

L’appello contenuto nella Lettera per la Pasqua del patriarca caldeo di Baghdad Louis Raphael I Sako. «È tempo di costruire uno stato civile moderno»

Ricorda «la sofferenza e il dolore quotidiano» della sua gente, causati da «razzismo e scelte politiche ingiuste», oltre che dagli «attacchi da parte di terroristi che hanno cacciato i cristiani dalle loro abitazioni», il patriarca caldeo di Baghdad Louis Raphael I Sako, nella sua Lettera per la Pasqua. Ed esorta governo, autorità politiche e religiose a intraprendere «iniziative concrete che vadano oltre la cortesia di routine per sostenere l’esistenza dei cristiani iracheni in quanto nativi di questa terra, per garantirne i diritti come cittadini e trattarli come veri partner nell’auto-determinazione». Nonostante oggi la Chiesa caldea in Iraq sia diventato un «piccolo gregge», scrive Sako, essa è «viva, aperta a livello ecumenico e ha contribuito, e lo sta ancora facendo, ad aiutare i poveri e gli sfollati, tra cui 700 studenti universitari (tra gli sfollati di Mosul e Piana di Ninive), fornendo alloggio e relativo supporto a prescindere dalla loro fede ed etnia. Questa è la nostra Chiesa – si legge ancora nel testo -, che serve con amore per il bene di tutte le persone, ispira speranza, incoraggia la solidarietà, cerca di costruire ponti, sostiene il dialogo e la riconciliazione nazionale».

La sconfitta dello Stato islamico «da parte delle coraggiose forze armate ha reso gli iracheni orgogliosi e pieni di speranza». Questo, per il patriarca, «è il tempo che i politici si uniscano e correggano le loro strade, impegnino le loro energie nella giusta direzione per costruire uno stato civile moderno, per integrarsi nell’identità nazionale e adottare efficaci programmi economici, sociali ed educativi. In questo modo- prosegue – il nostro Paese troverà la sua strada verso una ripresa qualitativa a tutti i livelli. Gli iracheni potranno godere così di un futuro più sicuro e pacifico di giustizia, dignità e libertà». Ai cristiani, in particolare, il primate raccomanda di «approfondire la loro fedeltà al cristianesimo e alla loro Chiesa; rafforzare la loro appartenenza alla patria; rinnovare la fiducia e consolidare i legami con i loro concittadini di diversa provenienza e ricordare che la loro presenza in questa terra è segno di un’esistenza storica lunga 20 secoli». Un legame da mantenere anche «tornando nelle loro città, curando la lingua e la memoria dei loro antenati, santi e martiri. La Chiesa caldea, nonostante le sue limitate capacità, ha cominciato a ricostruire le città intorno ad Alqosh a nord Mosul».

Ancora, Sako esorta i cristiani a «cooperare con i loro concittadini iracheni di diverse fedi, come musulmani, yazidi, sabei mandei, per affrontare le sfide come una nazione. La Chiesa caldea ha dedicato il 2017 alla pace. Quindi – conclude il patriarca – questa Settimana Santa rappresenta un’ottima opportunità per nutrire una forte speranza per la pace, la stabilità e una nuova vita attraverso la preghiera, la riflessione, la riconciliazione e il dialogo».

11 aprile 2017