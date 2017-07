Saldi estivi, gli sconti iniziano il primo luglio

Commercianti romani e laziali pronti, ma per il Codacons non ci sarà nessuna corsa all’acquisto: «Lo scontrino medio si aggirerà attorno ai 67 euro»

Con il primo giorno di luglio partono i saldi estivi a Roma e nel Lazio. Ci sarà tempo fino al 12 agosto per la corsa all’acquisto. Anche se i dati del Codacons, sul fronte del commercio, descrivono una situazione non migliore rispetto all’anno scorso. «I consumatori hanno messo in conto un budget di spesa analogo a quello dello scorso anno, e approfitteranno dei saldi per fare acquisti mirati con un occhio al portafogli».

Lo scontrino medio italiano si aggirerà attorno ai 67 euro pro capite, e poco più della metà delle famiglie (54%) farà uno o più acquisti in regime di saldi. Ancora una volta «la parte del leone spetterà ad outlet e boutique d’alta moda, che registreranno forti affluenze e dati di vendita positivi, grazie soprattutto alla presenza di turisti stranieri che in questo periodo dell’anno affollano le principali città italiane», ha spiegato il presidente di Codacons Carlo Rienzi.

