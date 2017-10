Salute femminile, la Carovana della prevenzione fa tappa a Ostia

Dopo 28 tappe in 9 regioni italiane, la Carovana della prevenzione di Susan G. Komen Italia e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli conclude il mese della prevenzione del tumore al seno con la tappa di Ostia, martedì 31 ottobre dalle 9 alle 17. Una “Giornata di promozione della salute al femminile”, con la partecipazione del ministro Beatrice Lorenzin, nel corso della quale verranno offerti esami specialistici per la diagnosi precoce dei tumori del seno e ginecologici. In più, saranno organizzati anche eventi educativi nelle scuole superiori e attività pratiche per il pubblico nell’ambito della promozione della prevenzione, dello sport e dell’attività fisica e della sana alimentazione.

Sarà proprio il ministro Lorenzin a inaugurare una nuova unità mobile di prevenzione primaria, che completerà le dotazioni di mezzi mobili della Carovana. «Con questa iniziativa – spiega il presidente della Susa G. Komen Italia Riccardo Masetti – vogliamo ampliare le attività gratuite di promozione della salute che da tanti anni la Komen Italia e la Fondazione Policlinico Gemelli offrono alle donne in difficoltà o a rischio oncologico aumentato, e portare nuove opportunità di prevenzione primaria e secondaria in luoghi dove la prevenzione arriva con più difficoltà». Un progetto di «solidarietà sociale», lo definisce Giovanni Raimondi, presidente della Fondazione Gemelli, che «risponde alla missione del Policlinico Gemelli: essere accanto, con scienza medica e assistenza anche di prossimità, a tutte le persone, particolarmente le più bisognose. Anche grazie a questa iniziativa itinerante il Gemelli si apre al territorio, prendendosi cura delle persone socialmente più fragili e sensibilizzando tutti alla tutela della propria salute, attraverso la prevenzione e la diagnosi precoce».

Dopo aver attraversato da nord a sud l’Italia durante tutto il mese di ottobre, la “Carovana della Prevenzione” proseguirà le sue attività con l’obiettivo di garantire almeno 10 “Giornate di promozione della salute femminile” ogni mese in regioni diverse e almeno 25mila prestazioni mediche di prevenzione ogni anno. A garantirle, il personale sanitario messo a disposizione dalla Fondazione Gemelli, affiancato da volontari e staff della Komen Italia. Oltre alla offerta di servizi clinici poi nelle varie tappe della Carovana verranno organizzati laboratori di promozione dello sport e dell’attività fisica per gli studenti delle secondarie, condotti insieme al Coni e all’Istituto di Scienza dello Sport, oltreché incontri di aggiornamento continuo dedicati al personale medico realizzati insieme alle istituzioni sanitarie territoriali. Il progetto infatti, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità,si avvale della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano, del dicastero della Santa Sede per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, di istituzioni sanitarie e organizzazioni no-profit delle diverse regioni italiane tra cui, nel Lazio, Casa Scalabrini 634, e del supporto di partner pubblici e privati.

30 ottobre 2017