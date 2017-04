San Pietroburgo, i sacerdoti ortodossi negli ospedali con i feriti nell’attentato

Lutto cittadino fino al 6 aprile. La metropolia: «Persone in stato di shock». Manifestazione per le vittime. I messaggi delle Chiese ortodosse al patriarca Kirill

Sono ancora una quarantina i feriti che restano negli ospedali di San Pietroburgo, vittime dell’attentato che lunedì 3 aprile ha colpito la metropolitana della città. Ancora da identificare una delle 14 vittime. A darne notizia è la stampa locale, che informa anche che le autorità hanno preso a carico l’assistenza dei familiari delle vittime e dei feriti provenienti da altre regioni della Federazione e un conto è stato aperto per raccogliere donazioni. I sacerdoti ortodossi che lavorano nei 4 ospedali in cui sono stati ricoverati i feriti hanno già fatto loro visita. «Le persone sono in stato di shock – racconta uno di loro attraverso il sito interne della metropolia -, quindi stiamo solo accanto a loro. Quando sarà possibile il dialogo, cercheremo di capire di chi e di che cosa hanno bisogno». Anche l’ufficio diocesano per la carità offre aiuto materiale e spirituale ai feriti e alle famiglie delle vittime.

Oggi, mercoledì 5 aprile, alle 12, nella Cattedrale della Trinità a San Pietroburgo si è svolto un servizio commemorativo per le vittime dell’attentato; si è pregato e si sono ricordati anche i nomi dei morti negli attentati a bordo del volo Sharm El Sheikh – San Pietroburgo il 31 ottobre 2015 e sul treno Mosca – San Pietroburgo il 27 novembre 2009. Stasera alle 20 al Campo di Marte (Marsovo polie) ci sarà una manifestazione per le vittime. I partecipanti sono inviati a portare le candele per formare la scritta “14:40”, l’ora dell’esplosione nella metropolitana. Fino a domani vigerà il lutto cittadino, e anche il sito web della città ora gira in bianco e nero.