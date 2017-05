San Salvatore in Lauro verso la “processione delle rose”

Dedicata alla Madonna e a tutte le mamme, partirà alle 16 di sabato 6 maggio. Quest’anno celebrerà il centenario delle apparizioni di Fatima

Tutto è pronto per la caratteristica processione, adornata di mille rose, in onore di Maria e di tutte le mamme che, come da tradizione, si svolge il primo sabato del mese di maggio per le vie del centro. La grande festa primaverile è organizzata dalla comunità parrocchiale di San Salvatore in Lauro. La processione si snoderà a partire dalle 16 di sabato 6 maggio fino a piazza Navona. «Le rose che accompagnano questo evento – sottolineano da San Salvatore in Lauro – sono il segno dell’affetto per Maria e per tutte le mamme, segno della rinascita della speranza fra le spine della vita».

Quest’anno la cerimonia si innesta nel centenario delle celebrazioni delle apparizioni di Fatima. La processione si concluderà con il solenne pontificale delle ore 18.00 in San Salvatore in Lauro presieduto dal cardinale Dominique Mamberti, prefetto della Segnatura Apostolica e alle 21 il grande concerto della Corale “Akrmur Fer” di Zagabria.

5 maggio 2017