Sangue, Cri Roma: nell’ultimo mese raccolte 300 sacche

Circa 300 sacche di sangue, ricevute «organizzando varie raccolte straordinarie e aprendo il numero telefonico 06.5510 della nostra Sala Operativa per tutti coloro che volessero donare in sicurezza, non essendo compresi nelle zone escluse dalla donazione». Croce rossa romana traccia un bilancio della donazione del sangue, dopo l’emergenza verificatasi a causa della febbre Chikungunya, che aveva portato a proclamare uno stop delle donazioni per tutti i romani residenti nel territorio della Asl Roma 2 .

«Ringraziamo tutti coloro che hanno dato il loro aiuto e rivolgiamo un invito – si legge in una nota -, oggi, dopo la ripresa effettiva delle donazioni su tutta Roma, a tutti i cittadini romani a continuare a donare contattandoci telefonicamente o recandosi presso la Sala Donazione Sangue di via Ramazzini 15 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, al mattino».

17 ottobre 2017