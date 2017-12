Basta un sms o una chiamata da rete fissa al numero 45568, attivo fino al 25 dicembre, per partecipare alla campana “A Natale, aggiungi un posto a tavola”, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio per raccogliere fondi per il pranzo del 25 dicembre insieme a poveri, persone senza fissa dimora, famiglie in difficoltà e anziani soli. «Sono tutti volti noti – ha spiegato il presidente Marco Impagliazzo -. Sono gli amici che aiutiamo tutto l’anno. Il pranzo di Natale non è uno spot ma una festa di famiglia che si fa dal 1982 nella basilica di Santa Maria in Trastevere e oggi in tanti altri luoghi di Roma, in numerosi istituti per anziani e anche nelle carceri, come a Regina Coeli, oltre che in altre città d’Italia e del mondo».

Un’iniziativa, quella del pranzo di Natale, che dura da 35 anni. Da allora la tavola di Natale si è “allungata” sempre di più, fino a coinvolgere, lo scorso anno, oltre 50mila persone in difficoltà in tutta Italia e quasi 200mila nel mondo. «Quest’anno in Italia puntiamo a 60mila», è l’augurio di Impagliazzo. Per dare il proprio contributo è possibile donare 2 euro inviando un sms al numero solidale 45568 da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali, oppure 5 euro con una chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Vodafone, Twt, Convergenze; 2 euro con PosteMobile e 2 e 5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45568 da rete fissa Tim, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

12 dicembre 2017