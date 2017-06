Santi Pietro e Paolo, Francesco riceve la delegazione ortodossa

Ogni anno scambio di visite in occasione delle rispettive feste dei Santi Patroni. La delegazione parteciperà al Concistoro presieduto dal Papa

Una delegazione del Patriarcato ecumenico sarà ricevuta questa mattina da Papa Francesco. La delegazione è guidata da Job, arcivescovo di Telmessos, nominato lo scorso anno co-presidente della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra le Chiese ortodosse e la Chiesa cattolica. La delegazione arrivata ieri pomeriggio a Roma per il tradizionale scambio di delegazioni che la Santa Sede e il Patriarcato ecumenico fanno ogni anno per le rispettive feste dei Santi Patroni, il 29 giugno a Roma per la celebrazione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e il 30 novembre a Istanbul per la celebrazione di Sant’Andrea Apostolo.

La delegazione, di cui fanno parte anche il reverendo Ambrosios Chorozidis e padre Agathanghelos Sikos, sarà ospite del Papa oggi a pranzo e nel pomeriggio, alle 16, sarà ricevuta dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani. Mercoledì 28 giugno, i membri della delegazione parteciperanno al Concistoro ordinario pubblico presieduto da Papa Francesco per la creazione dei nuovi cardinali e il giorno dopo, giovedì 29 giugno, come tradizione, saranno presenti alla celebrazione solenne dei Santi Pietro e Paolo.

27 giugno 2017