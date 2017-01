Senza dimora: Medicina solidale alla stazione Tiburtina

Intervento straordinario, reso necessario dalle temperature rigide di questi giorni, su piazzale Spadolini per offrire visite mediche e medicinali

Il team dei medici dell’associazione Medicina Solidale ha effettuato ieri, 26 gennaio, un intervento straordinario presso le aree antistanti la stazione Tiburtina (piazzale Giovanni Spadolini) per offrire visite mediche e medicinali alle numerose persone senza fissa dimora che vivono nella zona. L’intervento si è reso necessario a seguito delle temperature rigide che hanno colpito la Capitale nelle ultime settimane. Presenti sul posto tre medici ed alcuni infermieri volontari. Per tale occasione sono stati distribuiti anche 50 pasti donati a Medicina Solidale dal ristorante McDonald’s di Borgo Pio.

«Abbiamo riscontrato – spiega Lucia Ercoli, direttore di Medicina Solidale – le patologie dovute al grande freddo dalla febbre, alla bronchite e in alcuni casi anche i segni di un’alimentazione non corretta». «Sono stati distribuiti – aggiunge Ercoli – anche i medicinali grazie alla collaborazione con il Banco Farmaceutico e 50 pasti donati dal ristorante McDonald’s di Borgo Pio. Nei prossimi giorni proseguiremo con interventi in altre zone della città come il Collatino e Tor Sapienza».

