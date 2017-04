Seraphicum, il cineforum chiude parlando di lavoro e diritti

All’ultima proiezione della stagione il film di Michele Placido “7 minuti”. Interverranno poi lo storico Alessandro Portelli e Federico Pontiggia

Sarà il film “7 minuti” di Michele Placido a conlcudere la 52ma stagione del Cineforum del Seraphicum, il prossimo 8 aprile. Tema dell’incontro “Lavorare attraversando la crisi”. Alle 21 sarà proiettata la pellicola che tratta di diritti e lavoro, ispirata a una storia realmente accaduta in Francia, con un cast di attori molto noti come Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Fiorella Mannoia, Maria Nazionale e Violante Placido.

La proiezione, come di consuetudine, verrà replicata sabato alle ore 16 e sarà seguita dall’ultimo dei “Dialoghi del Cineforum” condotti da Vincenzo Rosito, con la partecipazione di Alessandro Portelli e Federico Pontiggia che daranno vita a un approfondimento sul tema del film. Quella dei dialoghi mensili è una novità introdotta quest’anno, «a dimostrazione – si legge in un comunicato – di come il Cineforum Seraphicum, dopo oltre mezzo secolo di attività, sappia sempre rinnovarsi e mantenere alta l’attenzione del pubblico, mettendo puntualmente al centro la qualità dei film e stimolanti spazi di approfondimento».

«L’esperienza dei Dialoghi – spiega Vincenzo Rosito, segretario del Cineforum e moderatore degli incontri – ha arricchito quest’anno la consueta programmazione, offrendo spazi qualificati di confronto e di approfondimento, grazie al contributo generoso di diversi ospiti. Con questo spirito Alessandro Portelli e Federico Pontiggia interverranno nel dibattito che seguirà la proiezione del film di Michele Placido. È infatti un’esigenza pressante quella di avviare un confronto sociale sulla realtà del lavoro e sulle conseguenze della crisi economico-finanziaria che attraversiamo ormai da un decennio. Non è un caso se la cinematografia contemporanea si sta mostrando profondamente sensibile verso queste tematiche a cui anche il Cineforum Seraphicum, nella programmazione della prossima stagione, dedicherà particolare attenzione».

6 aprile 2017