Servizio civile in Caritas: disponibili 30 posti

Cinque i progetti dell’organismo diocesano nel bando 2017. Domande da inviare entro le ore 14 del 26 giugno 2017. L’età richiesta: tra i 18 e i 28 anni

Faccia a faccia con l’immigrazione; Fai pace con il cervello; Le nonne felici; No all’azzardo; Per una città accogliente. Sono i 5 progetti con i quali la Caritas diocesana di Roma è presente nel Bando 2017 per il Servizio civile nazionale, emanato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale il 24 maggio scorso. In tutto 30 posti, destinati a giovani di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 28 al momento della presentazione della domanda, vale a dire non oltre le ore 14 del prossimo 26 giugno.

Dal momento che non fa fede la data del timbro di spedizione ma quella di effettivo recapito all’ente, dalla Caritas precisano che le domande vanno presentate a mano o per raccomandata a/r presso l’Area Pace e Mondialità, piazza San Giovanni in Laterano 6; oppure con Posta Elettronica Certificata, intestata a chi presenta la domanda, all’indirizzo caritasitaliana@pec.chiesacattolica.it. Possono presentare domanda, oltre ai cittadini italiani, anche quelli degli altri Paesi Ue e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. Non è possibile però fare domanda per più di un progetto, pena l’esclusione della partecipazione a tutti i progetti a cui si riferisce il bando. «Non costituisce causa ostativa l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL». Moduli e modalità di presentazione della domanda sono disponibili online sul sito della Caritas diocesana.

Il percorso di selezione dei candidati, informano dalla Caritas romana, prevede un colloquio orientativo presso l’Area Pace e Mondialità, un colloquio con l’operatore locale di progetto e la partecipazione al Corso di formazione e selezione per il Servizio civile, le cui date saranno comunicate quanto prima. «La mancata partecipazione al Corso di formazione e selezione o al colloquio individuale è motivo di esclusione». Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Area Pace e Mondialità della Caritas diocesana, tel. 06.69886383, sepm@caritasroma.it.

30 maggio 2017