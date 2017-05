Sessualità e pornografia, incontro al Maggiore

Destinatari: giovani, genitori, educatori, insegnanti, sacerdoti e operatori pastorali. Introduce il vescovo Marciante. Intervengono due esperti Usa

“Sessualità e pornografia” è il titolo dell’incontro promosso dal Centro diocesano per la pastorale familiare che si terrà mercoledì 17 maggio alle 19 al Seminario Maggiore. Un appuntamento rivolto a giovani, genitori, educatori, insegnanti, animatori, operatori pastorali, sacerdoti, psicologi, medici.

A introdurre i lavori, il vescovo Giuseppe Marciante, ausiliare per il settore Est. Intervengono due esperti statunitensi, Peter Kleponis (Pennsylvania) e don Sean Kilcawley (Nebraska). Modera e conclude monsignor Andrea Manto, incaricato del Centro diocesano per la pastorale familiare. Kleponis e Kilcawley, specialisti del settore, saranno in Italia dall’11 al 21 maggio per iniziativa della neonata associazione “Puri di cuore” e parteciperanno anche ad altri appuntamenti a Roma, Milano, Verona, Como, Palermo e Perugia.

