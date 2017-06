Siccità, Raggi: «Limitare l’uso di acqua superflua»

Fino a settembre non si potranno annaffiare orti e giardini, riempire piscine o lavare auto in casa. Acea e vigili urbani verificheranno a tappeto

Limitare l’uso dell’acqua per annaffiare orti e giardini, riempire piscine, lavare auto. Lo stabilisce un’ordinanza della sindaca Virginia Raggi che resterà in vigore fino a settembre sull’intero territorio di Roma Capitale. Il provvedimento, emanato a causa delle condizioni climatiche che favoriscono la siccità, consente l’uso di acqua potabile per usi domestici e sanitari, inclusi i servizi pubblici di igiene urbana.



Acea e vigili urbani faranno controlli per verificare il rispetto del provvedimento. L’ordinanza è stata attivata per preservare il livello delle acque del lago di Bracciano «notevolmente abbassatosi nel corso degli scorsi anni a causa della mancanza di una politica di tutela della risorsa idrica del lago e delle scarse piogge».

26 giugno 2017