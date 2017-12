Prende sempre più corpo il programma di avvicinamento all’incontro tra i giovani e Papa Francesco in programma a Roma per l’11 e 12 agosto 2018, quando ormai mancheranno poche settimane al Sinodo sui giovani, che prenderà il via a ottobre. Incontro al quale i ragazzi di tutta Italia arriveranno mettendosi in cammino “Per mille strade”, come recita lo slogan del pellegrinaggio proposto dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile. Proprio dal Servizio guidato da don Michele Falabretti arrivano una locandina e un portale – che sarà online a partire dal mese di gennaio – pensati proprio per aiutare i giovani ad arrivare preparati all’appuntamento con il Papa. «Sarà importante – spiega don Falabretti – vivere bene nelle diocesi e nelle regioni ecclesiali i singoli momenti, a partire dall’ascolto dei giovani attraverso la scuola, le parrocchie, i luoghi di aggregazione e il portale “www.velodicoio.it”, online da gennaio 2018, che vuole essere uno strumento per accendere l’ascolto».

La Chiesa italiana, prosegue il sacerdote, «si metterà in cammino da nord a sud fino ad arrivare a Roma. Migliaia di pellegrini in cammino per incontrare il Papa e consegnargli pensieri, preoccupazioni, riflessioni condivise in vista del Sinodo dei vescovi di ottobre». La locandina sarà distribuita a partire da gennaio in ogni regione, diocesi e parrocchia proprio come invito a questo cammino che «riguarda tutti, ma soprattutto chi, come noi, ha a cuore i giovani, quelli dentro e fuori la Chiesa». I principali appuntamenti già segnati in calendario sono 19-24 marzo l’assemblea presinodale, quando circa 300 giovani da tutto il mondo si incontreranno a Roma per confrontarsi sui temi del Sinodo e per arricchirne la riflessione; 25 marzo 32ª Gmg (che si celebra a livello diocesano); 3-10 agosto pellegrinaggi dei giovani in tutta Italia per giungere a Roma; 11 agosto ritrovo al Circo Massimo per la veglia con Francesco e per vivere una notte bianca nel cuore di Roma con musica, spettacoli e incontri; 12 agosto la Messa in piazza San Pietro con Papa Francesco.

5 dicembre 2017