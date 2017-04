Siria, ospedale di Msf colpito da attacco aereo

La notizia diffusa nei giorni scorsi dall’organizzazione: il 25 marzo una bomba ha centrato l’entrata dell’edificio. Morti tra lo staff medico e tra i pazienti

Ancora un ospedale supportato da Medici senza frontiere colpito da un attacco aereo, lo scorso 25 marzo, nella Siria settentrionale. Le informazioni raccolte dallo staff medico dell’ospedale sembrano suggerire che sono state utilizzate armi chimiche. È la denuncia di Medici senza frontiere: l’ospedale coinvolto è quello di Latamneh nel governatorato di Hama, che fornisce cure mediche a una popolazione di circa 8mila persone, colpito da una bomba sganciata da un elicottero, che ha centrato l’entrata dell’edificio. Subito dopo l’impatto, riferiscono dall’organizzazione, pazienti e staff hanno riportato gravi problemi respiratori e irritazioni alle mucose: «Sintomi coerenti con l’utilizzo di sostanze chimiche durante l’attacco».

Il bilancio: due morti, tra cui il dottor Darwish, il chirurgo ortopedico dell’ospedale. Tredici persone sono state trasferite per essere curate in altre strutture. «La perdita del dottor Darwish lascia solo due chirurghi ortopedici per una popolazione di circa 120mila persone», dichiara Massimiliano Rebaudengo, capo missione di Msf in Siria settentrionale. Dopo l’attacco, l’ospedale, che si trova a pochi chilometri dalla linea del fronte tra le forze governative e quelle dell’opposizione, è rimasto chiuso per tre giorni, poi il pronto soccorso è stato riaperto. Prima degli attacchi, l’ospedale oltre al pronto soccorso aveva anche un reparto degenza e forniva servizi di chirurgia generale e ortopedica.

«Anche se è vietato dal diritto internazionale umanitario, bombardare gli ospedali resta una pratica comune in Siria e l’azione medica è gravemente compromessa da questi ripetuti attacchi», continua Rebaudengo. Nonostante i nuovi colloqui di pace tra le parti in conflitto, avviati a gennaio, i combattimenti stanno aumentando su diversi fronti. Nel governatorato settentrionale di Hama, 40mila persone recentemente sono state costrette a lasciare le proprie case a causa dei combattimenti. Nell’ultimo anno, Msf ha ricevuto resoconti di almeno 71 attacchi contro 32 diverse strutture sanitarie gestite o supportate dall’organizzazione in Siria. Anche il 22 febbraio scorso una struttura sanitaria supportata da Msf nel governatorato di Idlib è stata colpita da missili: sei persone sono morte, 33 sono rimaste ferite.

3 aprile 2017