Smog, blocco dei veicoli inquinanti nella Fascia verde

Peggiora la qualità dell’aria nella Capitale. Il livello delle polveri sottili è stato superato nelle centraline di Magna Grecia, Cinecittà e Tiburtina. Il sindaco Virginia Raggi ha emanato quindi un’ordinanza per la giornata di oggi, giovedì 7 dicembre, che prevede il blocco della circolazione all’interno della Fascia verde per i veicoli più inquinanti, dalle 7.30 alle 20.30. Stop dunque a ciclomotori e motoveicoli pre euro 1 ed euro 1 (a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi) e autoveicoli alimentati a benzina euro 2, che si aggiungono alle categorie già bloccate in modo permanente, vale a dire gli autoveicoli alimentati a benzina pre euro 1 ed euro 1 e quelli alimentati a gasolio (diesel) pre euro 1, euro 1 ed euro 2.

Limitazioni anche per il riscaldamento. Gli impianti termici infatti devono essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18 o 17 gradi centigradi, in funzione del tipo di edificio. Tutte le informazioni, i limiti della Fascia verde, le deroghe e l’ordinanza sono comunque disponibili sulla pagina dedicata del Dipartimento Tutela ambientale. 7 dicembre 2017