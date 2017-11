Stop straordinario ai veicoli più inquinanti

Stop straordinario ai veicoli inquinanti anche oggi, 24 novembre, all’interno della Fascia verde. L’ordinanza del sindaco Virginia Raggi impone lo stop, a causa della presenza di polveri sottili oltre i limiti di legge, dalle 7.30 alle 20.30. Non potranno circolare i ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1 (a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi) e autoveicoli a benzina Euro 2. A queste vanno aggiunte le categorie già bloccate in modo permanente: autoveicoli a benzina Pre-Euro 1 ed Euro 1, autoveicoli diesel Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2.

L’ordinanza stabilisce deroghe per mezzi di soccorso, auto invalidi, veicoli per servizi d’emergenza vari. Limiti anche per gli impianti di riscaldamento che devono superare i 17-18 gradi a seconda del tipo d’edificio. La misura straordinaria si aggiunge ai provvedimenti già in vigore tra i quali, ultimo in ordine di tempo, lo stop agli autoveicoli a benzina euro2 all’interno della Ztl Anello ferroviario dal lunedì al venerdì.

24 novembre 2017