Sui social le Colombe solidali di Croce Rossa di Roma

L’iniziativa della sezione romana di Cri in occasione della Pasqua. Sui social le foto di quanti le hanno già acquistate: #FacciamoVolareLaSolidarietà!

Sono già in tanti – per la precisione, «oltre 10mila in pochi giorni» – quelli che hanno deciso di sostenere la Croce Rossa di Roma attraverso le Colombe della solidarietà. In occasione della Pasqua infatti l’organizzazione propone l’acquisto del dolce, invitando a pubblicare sui social la foto con la Colomba, accompagnata dall’hastag #FacciamoVolareLaSolidarietà!.

L’iniziativa, riferiscono dalla sezione roma, «sta già viaggiano online a attraverso i comitati Cri». Per informazioni e per richiedere le Colombe è possibile scrivere a regalisolidali@criroma.org.

22 marzo 2017