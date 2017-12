Suoni per l’Iran a Santa Maria in Aracoeli

Per avvicinare due culture non c’è niente come il linguaggio universale della musica. Per questo la Fondazione World Youth Orchestra organizza “Suoni per l’Iran – Sacri suoni”, per unire idealmente l’Italia allo stato mediorientale. Domenica alle 18.30, a Santa Maria in Aracoeli, avrà luogo la prima parte del progetto: un concerto nel quale per la prima volta la musica sacra iraniana a carattere religioso sarà suonata in una basilica cattolica. Lo scambio culturale proseguirà il 7 alla Vahdata Hall di Teheran. Sui due palchi saliranno i musicisti della World Youth Orchestra (Wyo), diretti dal maestro Damiano Giuranna, presidente della Fondazione Wyo, e dal maestro Shahrdad Rohany.

Parteciperanno inoltre il Coro della Teheran Symphony Orchestra con i solisti Ivana Canovic e Candida Guida. Il programma si aprirà con l’esecuzione del “Concerto per due violini, archi e basso in continuo re minore” di Bach e con il “Gloria” di Vivaldi; poi spazio alle musiche sacre iraniane. «La Fondazione Wyo – afferma Giuranna – vuole portare a Roma e Teheran una testimonianza di come si possano creare dei gesti di fratellanza tra culture diverse; lavorare sulle due culture religiose dal punto di vista della musica può essere un’incredibile occasione di conoscenza reciproca, di comprensione e cooperazione».

I due concerti sono il risultato di un progetto pluriannuale di cooperazione che la Fondazione World Youth Orchestra, grazie al sostegno di partner privati e della Fondazione Terzo Pilastro, sta realizzando fra l’Italia e l’Iran. Un percorso diviso in cinque attività, che contempla: formazione, creazione di eventi artistico-musicali comuni, ricerca etno-musicologica, scambi fra studenti. In particolare, “Suoni per l’Iran – Sacri Suoni” è un progetto che si struttura attraverso due momenti complementari.

Prima un periodo di alta formazione musicale che è stato rivolto a un coro di giovani cantanti iraniani e alla compagine orchestrale della World Youth Orchestra, per condurre entrambi i gruppi a una conoscenza reciproca e a una comunanza di intenti; in seguito, l’esecuzione di alcuni dei brani più importanti del repertorio religioso barocco europeo e del grande repertorio classico iraniano. I due concerti di Roma e Teheran sono il cuore di questa seconda fase.

1° dicembre 2017