Suor Spagnuolo superiora generale delle Piccole Suore Missionarie della Carità

Eletta dal Capitolo sabato 20 maggio, rimarrà in carica per 6 anni alla guida della congregazione fondata da san Luigi Orione

Suor Maria Mabel Spagnuolo è la nuova superiora generale delle Piccole Suore Missionarie della Carità, fondate da San Luigi Orione. La notizia è arrivata sabato 20 maggio dalla Segreteria di comunicazione orionina, che ha informato che «la giornata odierna ha avuto inizio alle 9 con la preghiera allo Spirito Santo: Vieni Creator; poi l’assemblea si è spostata in sala per la votazione della superiora generale, che come indicato dalle Costituzioni deve essere eletta con la maggioranza assoluta, deve avere almeno 40 anni di età e aver professato i Voti Perpetui da almeno 10 anni».

La nota della Segreteria di comunicazione orionina specifica anche che «dopo la proclamazione dell’elezione da parte della presidente o vice presidente del Capitolo, l’assemblea si è riunita in cappella per il canto del Te Deum di ringraziamento. La nuova superiora generale – concludono – rimarrà in carica per 6 anni».

22 maggio 2017