Tagli al sociale, il timore del Forum Terzo settore

Preoccupazione dopo la notizia emersa a seguito di un’interrogazione parlamentare di Donata Lenzi: ridotti i fondi per non autosufficienze e politiche sociali

«Grande preoccupazione» nel comunicato del Forum nazionale del Terzo settore per la notizia emersa a seguito di un’interrogazione parlamentare di Donata Lenzi di pesanti tagli alla spesa sociale del nostro Paese. In base a quanto riportato dagli atti parlamentari, il ministero dell’Economia e delle finanze si accingerebbe a colpire sia il Fondo per le non autosufficienze, che verrebbe ridotto di 50 milioni di euro, sia il Fondo nazionale per le politiche sociali, che da 311 milioni scenderebbe a soli 99 milioni. Sono due fondi che sostengono la spesa sociale delle Regioni.

Per il Forum, «si tratterebbe di un atto gravissimo – peraltro deciso senza coinvolgere il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – che avrebbe pesanti conseguenze per i cittadini e le famiglie che si trovano in condizioni di forte disagio e che quindi hanno più bisogno del sostegno delle istituzioni». Secondo il coordinamento del Forum infatti la spesa sociale italiana «necessiterebbe di maggiori investimenti per rafforzare le misure di inclusione sociale delle persone svantaggiate, non certo di tagli che minacciano la realizzazione di servizi sociali di base e rappresentano inaccettabili passi indietro».