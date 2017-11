TaskAbile, l’App che concilia autonomia e disabilità intellettiva

Rendere le persone con disabilità intellettiva e relazionale più autonome nei diversi contesti della propria vita. L’App per Android “TaskAbile” nasce con questo scopo: muoversi in autonomia in maniera facile e sicura. L’App è stata realizza grazie ai contributi raccolti dal Giro d’Italia in Vespa 2016” e grazie alla collaborazione tra Vespa Club e Angsa Veneto. L’applicazione aiuta la persona ad imparare alcuni comportamenti di vita quotidiana e sociale, cercando di stimolare l’autonomia personale fornendo anche la possibilità di comunicare e scegliere in autonomia attraverso categorie e immagini personalizzate e personalizzabili.

Tra le risorse offerte da “TaskAbile”, ci sono: “Comunicazione e scelte facilitate”, grazie a cui la persona può creare categorie personalizzate da utilizzare per una comunicazione più efficace e funzionale in diversi contesti quotidiani; il “Calendario attività giornaliere”, che serve per identificare e conoscere le attività scelte in precedenza, da svolgere durante la giornata in corso; la “Creazione personalizzata azioni e attività”, che permette di creare e personalizzare le attività e le azioni; la “Pianificazione settimanale e giornaliera” e la “Verifica e feedback diretto”, che permette a un supervisore di monitorare lo svolgimento delle diverse attività svolte nell’intera settimana, valutando quali siano state eseguite e come.

6 novembre 2017