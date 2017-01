Tatuaggi e piercing, le raccomandazioni dei medici del Bambino Gesù

In “A scuola di salute”, il giornale elettronico dell’ospedale, si parla dei rischi clinici che si possono correre in caso di mancato rispetto di cautele e norme igieniche

Sul nuovo numero di “A scuola di salute” i medici dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù provano a fornire alcune indicazioni ai chi vuole farsi un tatuaggio sui rischi che si possono correre in caso di mancato rispetto di cautele e norme igieniche. «La moda del piercing – si legge in una nota – coinvolge circa il 30% dei giovani europei. In Italia emerge che circa il 20,3% dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni ha applicato un piercing, con maggiore incidenza nel sesso femminile (Indagine Eurispes su 3800 ragazzi)».

In questo numero si ripercorre la storia del tatuaggio e del piercing – entrambe pratiche antichissime – con approfondimenti sul perché gli adolescenti scelgono di “colorare” e “decorare” il proprio corpo. Particolare attenzione è stata data ai rischi clinici e alle motivazioni psicologiche. Con tatuaggi e piercing si possono trasmettere infatti infezioni batteriche sulla pelle, che a volte possono entrare nel sangue e coinvolgere perfino il cuore.

Anche gli inchiostri utilizzati per il tatuaggio e i metalli per il piercing possono rappresentare un problema. Per esempio l’hennè nero, ottenuto attraverso un composto molto pericoloso come la parafenilendiamina (PPD), può provocare allergie temibili. Lo speciale è liberamente consultabile, scaricabile e stampabile dall’homepage del sito dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù o direttamente tramite questo link

