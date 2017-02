Terra Santa, monsignor William Shomali nuovo vicario patriarcale per la Giordania

La nomina da parte dell’amministratore apostolico l’arcivescovo Pizzaballa. Succede a monsignor Lahham, che si è dimesso dall’incarico



Dopo la consultazione del Consiglio episcopale e de Consiglio dei consultori del Patriarcato Latino, l’amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, l’arcivescovo Pierbattista Pizzaballa, ha nominato oggi monsignor William Shomali nuovo vicario patriarcale per la Giordania.

Monsignor Shomali, fino ad oggi vescovo ausiliare di Gerusalemme e vicario per la Palestina, succede nell’incarico a monsignor Maroun Lahham, che la settimana scorsa si è dimesso dall’incarico. «Il Patriarcato Latino – si legge in un comunicato – ringrazia nuovamente monsignor Lahham per il lungo servizio reso alla Chiesa in Terra Santa e augura a monsignor Shomali fecondità apostolica nella sua nuova missione, assicurandogli il sostegno spirituale della diocesi e la piena collaborazione dei sacerdoti e dei fedeli».

8 febbraio 2017