Torna a Roma il Letterature Festival Internazionale

Dal 20 giugno al 21 luglio alla Basilica di Massenzio. Il tema di quest’anno è “Scrittori/Lettori. I banditi delle parole”

Torna nella Capitale, per il sedicesimo anno consecutivo, la storica manifestazione Letterature Festival Internazionale di Roma, a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma, promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Questa nuova edizione, sempre ad ingresso gratuito, si presenta con un nucleo centrale di otto appuntamenti, dal 20 giugno al 21 luglio, alla Basilica di Massenzio al Foro Romano (grazie alla collaborazione del MiBACT) e con una serie di incontri e iniziative alla Casa delle Letterature e le Biblioteche di Roma.

Le serate alla Basilica di Massenzio vedranno protagonisti alcuni tra i più interessanti autori della scena internazionale. Ognuno di loro leggerà un testo inedito appositamente scritto per il festival e ispirato al tema scelto per questa edizione: “Scrittori/Lettori. I banditi delle parole”. A ogni autore è stata chiesta una riflessione o un racconto che – partendo dalla citazione di un brano di un altro autore la cui lettura lo abbia coinvolto, commosso o entusiasmato facendolo sentire nella “pienezza della vita” e del pensiero, rendendogli chiaro il valore inestimabile della lettura – possa trasmettere al pubblico questo stesso sentire. Per consultare il calendario completo degli incontri visita il sito internet del Festival.

16 giugno 2017