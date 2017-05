Torna al Circo Massimo la Race for the Cure

Tre giorni di sport, salute e solidarietà fino a domenica 21 maggio quando ci sarà la tradizionale corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km



Torna nella Capitale la Race for the Cure, evento simbolo della Susan Komen Italia, organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato che opera dal 2000 nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. Fino a domenica 21 maggio al Circo Massimo tre giornate di iniziative dedicate a salute, sport, benessere e solidarietà. Domenica, come da tradizione, momento culminante dell’edizione 2017 con la tradizionale corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km.

Il Village Race allestito al Circo Massimo ospiterà venerdì e sabato dalle 10 alle 20 numerose iniziative gratuite come consulti medici ed eventuali prestazioni specialistiche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori del seno e delle principali patologie femminili; stage di apprendimento di discipline sportive, esibizioni di fitness, attività di relax e benessere e laboratori pratici e teorici di sana alimentazione; iniziative educative e ricreative dedicate alle “Donne in Rosa”, donne che si sono confrontate con il tumore del seno e che testimoniano che da questa malattia si può guarire.

Intenso anche il programma domenicale dalle 8 alle 13 con le due corse con partenza alle 10 dal Circo Massimo. La gara competitiva si sviluppa su un percorso di 5km, mentre la non competitiva e la passeggiata sul percorso di 5km o, a scelta, su quello da 2km. Alla Race for the Cure possono iscriversi uomini, donne e bambini ed è prevista la categoria “Donne in Rosa”, riservata alle donne che hanno affrontato o stanno affrontando un tumore del seno.

A seguire una speciale celebrazione delle “Donne in Rosa”, riconoscimenti e premi per i primi classificati e le squadre più numerose. E ancora, sport, musica e giochi con intrattenimento per tutta la famiglia.

19 maggio 2017