Torna la raccolta alimentare di Caritas

Sabato 4 febbraio i volontari in 23 supermercati per raccogliere alimenti, generi di prima necessità e prodotti per l’infanzia per le famiglie in difficoltà

Sono 23 i supermercati nei quali sabato 4 febbraio sarà possibile devolvere parte della spesa alle famiglie in difficoltà assistite dalla Caritas. I volontari, presenti nei punti di raccolta, illustreranno l’iniziativa ai clienti distribuendo materiale informativo e sacchetti dove inserire le donazioni. Nell’arco della giornata saranno si succederanno nei vari supermercati anche gli studenti di alcune scuole superiori che collaborano con la Caritas romana: Liceo Aristofane, Liceo Giordano Bruno, Istituto Carducci, Liceo Visconti, Liceo De Sanctis, Liceo Nomentano.



I beni richiesti sono i generi alimentari di facile conservazione e stoccaggio (tonno, carne in scatola, olio, caffè, legumi), prodotti per l’infanzia (pannolini, pappe e omogeneizzati) e prodotti per l’igiene. I beni raccolti serviranno per rifornire i quattro Empori della Solidarietà presenti a Roma – “Cittadella della Carità – Santa Giacinta”, Spinaceto, Trionfale e Montesacro di prossima apertura – che sono veri e propri supermercati di medie dimensioni a cui possono accedere gratuitamente persone indigenti che si rivolgono alle parrocchie e ai servizi diocesani. Un aiuto fondamentale per la comunità visto l’elevato numero di individui che vive sotto la soglia della povertà e che aumenta di anno in anno, rendendo la situazione sempre più drammatica. I punti raccolta e maggiori informazioni sono indicati nel sito www.caritasroma.it

3 febbraio 2017