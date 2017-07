Trasporti, confermato a Roma lo sciopero del 20 luglio

Differite solo due delle quattro agitazioni proclamate. Assicurate le fasce di garanzia da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Servizio regolare sulla rete Cotral

Nonostante la decisione di annullare, per il momento, le due agitazioni nazionali proclamate per giovedì 20 luglio dalle organizzazioni sindacali Faisa –Confail e Sul Comparto Trasporti «a seguito del tentativo di conciliazione, tenutosi presso la sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti», dichiarano dal ministero, a Roma resta confermato lo sciopero. A fermarsi infatti saranno i lavoratori del sindacato Usb, dalle 8.30 alle 12.30, e quelli dell’Orsa, per 24 ore.