Trasporto pubblico, rischio caos venerdì 16 giugno

Due le agitazioni che interesseranno il trasporto pubblico nella Capitale venerdì 16 giugno, indette dai sindacati di base e dal Sul. Una protesta indetta a «difesa del diritto di sciopero e contro le privatizzazioni e liberalizzazioni del settore», che riguarda tutti i comparti: entrambe le agitazioni, una di 24 ore e una di 4, interessano infatti sia la rete Atac – bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle – che le linee periferiche gestite da Roma Tpl.

Nel dettaglio, per quanto riguarda lo sciopero di 24 ore sono in vigore le consuete fasce di garanzia: servizio regolare, dunque, dall’inizio fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. L’agitazione di 4 ore invece è prevista dalle 11 alle 15, con rischio di disfunzioni e/o soppressioni per il trasporto extraurbano.

Per il trasporto ferroviario invece lo stop è annunciato dalle 21 del 15 giugno alle 21 del 16; per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21, mentre le Frecce, informano da Trenitalia, circoleranno regolarmente. Garantito anche il collegamento tra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino con il servizio Leonardo Express o con autobus sostitutivi.

15 giugno 2017