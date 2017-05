Trump in Vaticano per l’udienza con Francesco

L’arrivo alle 8.15, dalla Porta del Perugino; il colloquio iniziato alle 8.30 in punto. Al termine la visita alla Cappella Sistina e alla basilica di San Pietro

La macchina del presidente americano Donald Trump è arrivata in Vaticano questa mattina, mercoledì 24 maggio, alle 8.15: ha fatto il suo ingresso dalla Porta del Perugino, accanto a Casa Santa Marta, per arrivare nel Cortile San Damaso, dove oggi sventola la bandiera a stelle e strisce. Ad accompagnare Trump, la First lady Melania e la figlia Ivanka, subito dietro, entrambe in nero totale, compreso il velo di pizzo che le copre la testa.

Il presidente Usa è stato accolto da monsignor Georg Ganswein e salutato dal picchetto d’onore delle Guardie Svizzere. Sempre monsignor Ganswein lo ha accompagnato nella biblioteca privata del Palazzo Apostolico, per l’udienza con il Papa. Come da prassi, prima di entrare Trump ha suonato il campanello e subito è stato accolto con un sorriso da Francesco; quindi la foto di rito, all’ingresso della biblioteca.

Dopo l’incontro a due con il Papa, come di consueto è in programma il colloquio di Trump con il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e con monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Nel frattempo Melania visiterà la Cappella Paolina e la Sala Regia. Al termine, il presidente e la First lady visiteranno la cappella Sistina e la basilica di San Pietro.

