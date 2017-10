Twitter: @Pontifex supera i 40 milioni di follower

A 5 anni dall’apertura, l’account Twitter di Papa Francesco @Pontifex ha superato i 40 milioni di follower. Ne dà notizia la Segreteria per la comunicazione della Santa sede, ricordando l’apertura dell’account, in 9 lingue, avvenuta il 12 dicembre del 2012, «per volere di Benedetto XVI». Ogni giorno attraverso i suoi tweet, sottolineano dalla Segreteria, «Papa Francesco si fa prossimo all’uomo anche nei social media, a volte offrendo un pensiero spirituale, ricordando la figura del santo del giorno, altre volte ancora condividendo con i suoi follower una riflessione su eventi di grande significato per la comunità internazionale». L’interesse nei confronti della parola del Papa su Twitter, riferiscono ancora dall’organismo vaticano, «non ha conosciuto flessioni in questi anni. Anzi, negli ultimi 12 mesi, i follower sono cresciuti di più di 9 milioni, dimostrando la costante attenzione della gente – persone comuni, cristiane e non, leader politici, ancora altri esponenti della cultura – per i tweet del Santo Padre».

Quella di Francesco sui social media è una presenza accompagnata da «numerosi pronunciamenti sulla missione dei cristiani nel “Continente digitale”». Già in occasione del suo primo messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, pubblicato il 24 gennaio 2014, affermava che «la rete digitale può essere un luogo ricco di umanità, non una rete di fili ma di persone umane. Il coinvolgimento personale è la radice stessa dell’affidabilità di un comunicatore. Proprio per questo la testimonianza cristiana, grazie alla rete, può raggiungere le periferie esistenziali».

Oltre a Twitter, Papa Francesco è ormai prossimo a raggiungere i 5 milioni di follower anche su Instagram, il canale social di immagini. L’account @Franciscus è stato inaugurato il 19 marzo 2015 con questo messaggio: «Inizio un nuovo cammino per percorrere con voi la via della misericordia e della tenerezza di Dio». Significativamente, conclude la nota della Segreteria, «la fascia di età che segue maggiormente il Papa su Instagram è 25-34 anni, i Paesi dove è più seguito: Brasile e Stati Uniti. Per volere del Santo Padre, il coordinamento dei due account papali è affidato alla Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, in collaborazione con la Segreteria di Stato».

Il prefetto della Segreteria per la Comunicazione monsignor Dario Edoardo Viganò confida che «il Papa ha molta cura dei suoi profili social, a tal punto che controlla minuziosamente tutti i tweet che poi vengono pubblicati. Questa cura dice la cura delle relazioni. Quindi, il Papa che si definisce “un nonno”, che si dice molto distante dalle nuove tecnologie, intuisce però che c’è un mondo – quello social – che è fatto di persone». La Chiesa, sottolinea Viganò, «nasce quando lo Spirito Santo fa vincere ai discepoli la paura e si spalancano le porte del Cenacolo e questi intraprendono le strade del mondo. Oggi, tra queste strade ci sono le comunità cosiddette social. Ecco perché il Papa è molto attento a questa realtà: perché qualunque relazione ha necessità di una cura, cioè di cor urat, cioè di scaldare il cuore anche attraverso poche lettere».