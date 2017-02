Una raccolta fondi per i “pellegrini della salute”

CasAmica conclude la raccolta fondi per la casa di Roma che accoglierà i malati e familiari fuori sede più bisognosi

C’è tempo fino a oggi per donare 2 o 5 euro per la nuova campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi (si può inviare un Sms al numero solidale 45517 oppure chiamare allo stesso numero per donare 5 euro) di CasAmica, la onlus impegnata da più di 30 anni nell’accoglienza dei malati e dei loro familiari che si trovano lontano casa per curarsi ma che non possono permettersi di alloggiare in albergo. La casa per cui si stanno raccogliendo i fondi, aperta a Roma nel mese di settembre, ha già ospitato 150 persone.

La struttura si aggiunge alle 4 già esistenti a Milano, che dispongono complessivamente di 100 posti letto, e alla casa appena nata a Lecco (fine agosto 2016), dotata di 36 posti. Per richiedere ospitalità a CasAmica si può contattare gli appositi numeri del centro prenotazione presenti sul sito internet www.casamica.it. L’associazione indica un contributo di 16 euro a notte per gli ospiti adulti, per le famiglie in difficoltà economica e per i bambini e i ragazzi l’accoglienza è invece gratuita.

