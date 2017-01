Undici anni fa l’uccisione di don Andrea Santoro

Le iniziative organizzate dalla diocesi in memoria del parroco fidei donum assassinato a Trabzon, in Turchia, mentre pregava nella sua chiesa

Il 5 febbraio ricorre l’undicesimo anniversario della morte di don Andrea Santoro, il sacerdote fidei donum ucciso a Trabzon, in Turchia, da un fanatico. Per ricordarlo, come sempre la diocesi organizza diversi momenti di preghiera. Innanzitutto una veglia nella parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio – di cui don Andrea fu parroco dal 1994 al 2000 – venerdì 3 febbraio alle ore 21. A presiederla sarà il vescovo ausiliare Angelo De Donatis, incaricato del Servizio per la formazione permanente del clero nonché assistente spirituale dell’associazione “Don Andrea Santoro”.

Domenica 5 febbraio, alle 19, è in programma invece la Messa nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, presieduta da monsignor Enrico Feroci, direttore dalla Caritas di Roma e amico del sacerdote assassinato. Come ogni anno, un gruppo di persone dell’associazione dedicata a don Santoro si recherà a Trabzon per ricordarlo nei luoghi in cui visse gli ultimi anni della sua vita.

31 gennaio 2017