Unicef, dal 13 al 19 raccolta fondi per i bambini “sperduti”

Anche la Rai partecipa alla campagna di raccolta fondi dell’Unicef a favore dei bambini “sperduti” in tutto il mondo. Bambini colpiti da conflitti, violenze, calamità o povertà alla ricerca di una vita migliore. Durante la settimana 13-19 novembre è possibile donare due euro per ciascun Sms al 45566 o cinque/dieci euro per ciascuna chiamata effettuata dal 45566 da rete fissa Tim, Wind, Tre e Vodafone; due euro da rete fissa PosteMobile.

I fondi raccolti saranno destinati a vaccinare, fornire acqua potabile e cibo, curare, proteggere e garantire l’istruzione a tanti bambini e adolescenti. In particolare i fondi sosterranno progetti in quattro paesi. In Siria l’Unicef promuove il supporto psicosociale, l’istruzione e la formazione; in Kenya, oltre 370mila bambini hanno bisogno di terapie nutrizionali contro la malnutrizione acuta; in Brasile l’impegno è rivolto a programmi di nutrizione, a favore dell’acqua potabile e soprattutto per la creazione di spazi sicuri dove bambini e adolescenti possano andare a scuola e imparare al riparo dalla violenza.

L’Unicef è impegnata anche in Italia, lavorando per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo a tutti i bambini in particolare ai più vulnerabili, nei loro paesi d’origine, durante le loro migrazioni e nei paesi che raggiungono. L’organismo internazionale sostiene migliaia di minorenni stranieri non accompagnati con misure di assistenza, protezione e inclusione sociale. Grande appuntamento, su Rai1, il 20 novembre quando in prima serata andrà in onda “Prodigi – La Musica è Vita”, con protagonisti giovani talenti e tanti testimonial Unicef.

13 novembre 2017