Unicef: nel mondo ogni 5 minuti una bambina muore per abusi

Circa 15 milioni di ragazze tra i 15 e i 19 anni «costrette a rapporti sessuali o vittime di altri tipi di violenza sessuale nella loro vita». È il dato diffuso dall’Unicef alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra domani, venerdì 25 novembre, «Ogni 5 minuti, da qualche parte del mondo, una bambina o una ragazza muore a causa di violenze, dichiarano dall’agenzia delle Nazioni Unite, aggiungendo che «nei 28 Paesi i cui dati sono disponibili, in media, il 90% delle ragazze adolescenti che hanno subito violenza sessuale ha dichiarato che il perpetratore del primo atto era una persona che già conosceva».

In particolare, in 6 Paesi «amici, compagni di classe e partner sono tra coloro maggiormente indicati come i perpetratori di violenza sessuale contro i ragazzi adolescenti». A ciò si aggiunge che «nel mondo, 1 bambino su 4 sotto i 5 anni – 176 milioni – vive con una madre vittima di un partner violento»; 1 bambina o ragazza su 4 contrae matrimonio prima di aver compiuto 18 anni e 63 milioni di ragazze hanno subito mutilazioni genitali. «La violenza perpetrata sulle bambine e sulle ragazze – inclusa la violenza sessuale, quella di genere a scuola e i matrimoni precoci – è un problema che coinvolge la salute, i diritti umani e la protezione in ogni fase della vita, in tutte le società», commenta il presidente di Unicef Italia Giacomo Guerrera. Nel mondo, prosegue, ci sono «1,1 miliardi di ragazze che rappresentano una risorsa di potere, energia e creatività. Come Unicef chiediamo che ognuna di queste bambine e ragazze, in particolar modo coloro che vivono in contesti di emergenza, ricevano protezione e assistenza, che vengano rispettati i loro diritti e salvaguardati il loro benessere e la loro crescita».

24 novembre 2016