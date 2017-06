Unitalsi, a Casa Bernadette le selezioni per lo Zecchino d’Oro

Nella sede di via degli Embrici la prima audizione, a porte chiuse. Il 10 giugno lo spettacolo in piazza del Campidoglio. I piccoli scelti andranno all’Antoniano

A 60 anni dalla nascita dello Zecchino d’Oro, Casa Bernadette, la struttura dell’Unitalsi che accoglie le famiglie dei piccoli ricoverati per lunghi periodi all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, ospita domani, giovedì 8, e venerdì 9 giugno le selezioni dell’edizione 2017. Si rinnova così la collaborazione tra l’Unitalsi e uno dei concorsi canori più famosi al mondo: nella sede di via degli Embrici 32 i bambini interessati saranno coinvolti in un’audizione a porte chiuse. Quindi sabato 10 giugno in piazza del Campidoglio affronteranno una selezione durante un grande spettacolo: i piccoli scelti andranno, a settembre, all’Antoniano di Bologna per prendere parte alla selezione finale.

«Siamo felici di rinnovare questa collaborazione – dichiara la presidente dell’Unitalsi romana-laziale Preziosa Terrinoni – perché lo Zecchino d’Oro condivide con noi una particolare attenzione nei confronti dei più piccoli, cercando di creare aggregazione e vicinanza con un linguaggio universale come quello della musica. Quest’anno poi – aggiunge – lo Zecchino d’Oro compie 60 anni durante i quali attraverso la musica ha saputo incantare e affascinare numerose generazioni di bambini e bambine all’insegna della solidarietà e nel pieno spirito francescano».

