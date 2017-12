Unitalsi, l’8 dicembre oltre 100 disabili con Papa Francesco

Più di 120 i volontari provenienti da tutto il Lazio in occasione del tradizionale omaggio del Papa alla statua dell’Immacolata Concezione in piazza Mignanelli

Anche quest’anno la sezione romana laziale dell’Unitalsi sarà presente ai piedi della colonna dell’Immacolata in piazza di Spagna con oltre 100 disabili e 120 volontari provenienti da tutto il Lazio, in occasione del tradizionale omaggio floreale del Papa alla statua dell’Immacolata Concezione. Venerdì ci sarà uno speciale legame che unirà piazza di Spagna con il Santuario di Lourdes, dove alcuni volontari saranno in pellegrinaggio per vivere la festa dell’Immacolata davanti alla Grotta delle Apparizioni. Nel pomeriggio, poi, l’incontro con Papa Francesco.

«Si tratta – dichiara il presidente della sezione romana, Preziosa Terrinoni – di un appuntamento tradizionale della nostra Associazione, al quale nessuno vuole mai mancare. Sono, infatti, molti i volontari e i disabili che arrivano da ogni provincia del Lazio sfidando il freddo per pregare insieme a Papa Francesco ed anche per rinnovare la dedizione di noi unitalsiani alla Madonna. Prosegue, inoltre, il nostro devoto legame con il Santo Padre che recentemente abbiamo vissuto, in pieno spirito di servizio, in occasione della Giornata dei Poveri a San Pietro con l’impiego anche in quell’occasione di oltre 110 volontari a sostegno dei più fragili».

Al termine dell’omaggio in piazza Mignanelli, il Papa Francesco si recherà in visita privata alla basilica parrocchiale di Sant’Andrea delle Fratte per pregare di fronte all’effige della Madonna del Miracolo nell’anniversario dell’apparizione ad Alfonso Ratisbonne.

6 dicembre 2017