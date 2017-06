Università Europea, in mostra dipinti di giovani “difficili” e studenti

“Con i vostri occhi, con le nostre mani”: questo il titolo dell’esposizione, visitabile gratuitamente fino al 27 giugno nella sede di via degli Aldobrandeschi

È nata dall’incontro tra giovani in difficoltà e studenti dell’Università Europea di Roma la mostra “Con i vostri occhi, con le nostre mani”, visitabile gratuitamente, nella sede di via degli Aldobrandeschi 190, fino al 27 giugno. L’iniziativa, spiegano dall’ateneo, che prevede l’inserimento nel curriculum degli studi di attività di responsabilità sociale, è nata in collaborazione con l’associazione culturale “Il Cantiere”, nata a Roma 31 anni fa, senza fini di lucro, con fini formativi e informativi di integrazione, prevenzione e inserimento sociale. Destinatari: i giovani in difficoltà, che, in questo caso, sono stati chiamati a lavorare insieme agli studenti universitari, alle stesse attività.

«Il risultato – spiegano gli organizzatori – è un reciproco effetto trainante, in un lavoro creativo ed espressivo, di ampio respiro solidale e umano». Sono nati così i dipinti e disegni esposti all’Università Europea, sotto la guida del maestro Giuseppe Brunetti: il prodotto di un lavoro comune «che coniuga creatività, cultura e solidarietà». La mostra, a ingresso libero, è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. L’Università Europea è chiusa la domenica e nei giorni festivi.

Per informazioni: tel. 06.665431.

7 giugno 2017