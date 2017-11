Con Us Acli “Un calcetto alla disabilità”

Il Circolo sportivo Villa De Sanctis ospiterà, sabato 2 dicembre, la seconda edizione di “Un calcetto alla disabilità”, promosso dall’Asd Il Ponte Onlus e patrocinata dall’Unione Sportiva delle Acli di Roma. Sessanta ragazzi, la maggior parte disabili, si sfideranno in un torneo di calcio a 5 integrato. Parteciperanno le squadre dell’Asd Il Ponte Onlus, la Polisportiva De Rossi, C’è posto per te e Totti Soccer School. Gli arbitri che dirigeranno i match saranno quelli dell’Us Acli Roma, che metterà a disposizione anche le coppe e le medaglie che verranno distribuite a tutte le squadre e a tutti i ragazzi che parteciperanno all’iniziativa.

«Riteniamo molto importanti – ha dichiarato il presidente dell’Us Acli di Roma, Luca Serangeli – iniziative come questa che aiutano a ribadire come il calcio e lo sport in generale siano strumenti fondamentali per promuovere i valori dell’integrazione e della solidarietà». Per Stefania Firrincieli, presidente dell’associazione Il Ponte Onlus «lo sport è strumento di riconoscimento sociale e di gratificazione, in grado di stimolare le capacità individuali dei ragazzi, permettendo loro di migliorare i rapporti interpersonali, valorizzando le loro capacità».

30 novembre 2017