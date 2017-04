Usa, sparatoria in scuola elementare. Il vescovo Barnes: «Dio unica consolazione»

Un uomo di 53 anni è entrato armato alla North Park Elementary School, facendo fuoco contro la moglie. Morto un bambino; un altro ferito

Un uomo di 53 anni, Cedric Anderson, è entrato ieri mattina, lunedì 10 aprile, armato, alla North Park Elementary School di San Bernardino, in California, e ha fatto fuoco contro la moglie, Karen Elaine Smith, anche lei 53 anni, raggiungendola nella classe dove insegna, uccidendola. È rimasto ucciso anche uno studente della maestra Smith: un bambino di 8 anni. Un altro, 9 anni, è rimasto gravemente ferito ed è rimasto gravemente ferito. In condizioni stabili, dovrebbe cavarsela.

«Prego per le vittime e per l’intera comunità scolastica dopo la sparatoria alla scuola elementare di North Park», commenta il vescovo di San Bernardino Gerald R. Barnes. «A volte l’unica cosa che possiamo fare è piangere, e questa è una di quelle giornate – aggiunge -. Ci rialzeremo. Ripartiremo. Diventeremo più forti. Ma oggi non può che prevalere la commozione. L’unica consolazione in questo momento di dolore è Dio».

Nel dicembre 2015 la città era stata colpita da un altro attentato, in quel caso di di matrice islamista, in cui avevano perso la vita 14 persone e altre 22 erano rimaste gravemente ferite.

11 aprile 2017