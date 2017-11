Vaccino antinfluenzale, ecco per chi è gratuito

Sono poco più di 930mila le dosi di vaccino antinfluenzale consegnate alle Asl del Lazio. La campagna di vaccinazione (anche per l’antipneumococcico) e l’attività di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza 2017/2018 è quindi a pieno regime. In vista del peggioramento atmosferico, annunciato per i prossimi giorni con un forte abbassamento delle temperature, si rinnova da parte della Regione l’appello a vaccinarsi.



Per raggiungere questo obiettivo, sono state già acquisite più di un milione di dosi di vaccino, distribuite in modo gratuito, attraverso l’impegno di 5 mila medici tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e servizi vaccinali delle Asl. Di questi: 12 milioni per il vaccino anti-influenzale e 9 milioni per quello anti-pneumococcico, ossia un vaccino gratuito che può essere somministrato contemporaneamente al vaccino anti-influenzale, ma che si fa una sola volta nella vita per proteggersi da pericolose infezioni respiratorie.

Il target è quello di migliorare il dato di copertura vaccinale sulla popolazione anziana da 65 anni in su, che nel Lazio rappresenta circa il 21% del totale e su tutte le altre categorie “bersaglio”. Il vaccino è offerto gratuitamente anche a tutte le persone di età compresa tra i 6 mesi e 65 anni affette da specifiche patologie croniche. È inoltre gratuito per bambini e adolescenti a rischio di sindrome di Reye, alle donne che si trovano al secondo e terzo mese di gravidanza, ai familiari e persone che si trovano in contatto con soggetti ad alto rischio, medici e personale sanitario, forze dell’ordine e personale che lavora a contatto con animali.

27 novembre 2017